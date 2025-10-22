Corte total en el Puente Internacional Dr. Horacio Guzmán

Padres de estudiantes de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón tomaron esta mañana el puente internacional que conecta La Quiaca con Villazón (Bolivia).

El corte es total y, por el momento, se mantendrá por tiempo indefinido.

Las familias reclaman la falta de desembolso económico por parte de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), una institución boliviana dependiente del gobierno boliviano y reclaman las obras edilicias que dadas las circunstancias se encuentran totalmente paralizadas.

El corte afecta el tránsito binacional en el cruce fronterizo.