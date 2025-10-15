°
15 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

MUNDIAL SUB 20 EN CHILE
ENTREVISTA
Femicidio de Florencia Sayes
bomberos
ciclismo
Gimnasia Artística
PRIMERA NACIONAL
Avia Terai
doble femicidio
ajedrez
MUNDIAL SUB 20 EN CHILE
ENTREVISTA
Femicidio de Florencia Sayes
bomberos
ciclismo
Gimnasia Artística
PRIMERA NACIONAL
Avia Terai
doble femicidio
ajedrez

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1420.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

"La Muni junto a vos" estará hoy de 9 a 12 en barrio Cuyaya

Se cumplirá en la Plaza Constitución del mencionado sector.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 00:00
STANDS | DIVERSOS ORGANISMOS PARTICIPAN DE “LA MUNI JUNTO A VOS”.

Los vecinos del barrio Cuyaya y zonas aledañas podrán acceder hoy, de 9 a 12, a múltiples servicios municipales y provinciales en la nueva jornada del programa "La Muni junto a vos", que se desarrollará en Plaza Constitución, ubicada entre calles Gordaliza y Constitución.

Durante la actividad, los asistentes podrán realizar trámites y consultas ante el Registro Civil, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, el Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Susepu y el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

Además, se brindará orientación a adultos mayores, asesoramiento de Copreti (trabajo infantil) y gestión administrativa, junto con un espacio para el abordaje comunitario y servicios de Zoonosis.

En materia de salud, se ofrecerán controles de nutrición, electrocardiogramas para mayores de 10 años y consultas de odontología y fonoaudiología.

También habrá asesoramiento legal y judicial, y los vecinos podrán informarse sobre educación en seguridad vial policial y defensa del consumidor. Asimismo se anunciaron controles de nutrición, electrocardiogramas y asesoramiento legal y judicial, entre otros servicios.

Desde la Dirección de Descentralización y Calidad de Gestión de la Municipalidad, con el apoyo del Gobierno de la Provincia, destacaron que el programa tiene como objetivo acercar los servicios del Estado a los distintos barrios, mediante una acción integral que fortalece el vínculo entre la comunidad y las instituciones públicas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD