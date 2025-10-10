°
10 de Octubre, Jujuy, Argentina
PALPALÁ
Open AI
Jujuy
estafa
Bolivia
deporte adaptado
DEPORTE ADAPTADO

Jujuy será sede de la 5ª fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva

Más de 400 deportistas de diferentes localidades participarán el próximo 13 de octubre de la 5ª fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva, destacandose en distintas disciplinas adaptadas, como fútbol, atletismo, bochas y Newcom

Viernes, 10 de octubre de 2025 17:29
JUJUY CAPITAL DE LA INCLUSIÓN RECIBE A MÁS DE 400 DEPORTISTAS DE TODA LA PROVINCIA

El municipio capitalino se prepara para recibir a más de 400 deportistas de diferentes localidades que el próximo 13 de octubre participarán de la 5ª fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva, que es promovida por la Secretaría de Deportes del Gobierno de Jujuy, y cuyo objetivo es generar espacios de participación e inclusión a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas adaptadas.

La nueva fecha de la Liga Provincial se desarrollará de 8 a 14 horas en el Centro Deportivo Municipal Hugo “Pajarito” Cid Conde, ubicado en el extremo norte del Parque San Martín, y que depende del Municipio Capitalino.

Desde la organización se anticipó una jornada deportiva que se caracterizará por el encuentro e integración de más de 400 personas con discapacidad de numerosas localidades del interior que participarán de diferentes disciplinas adaptadas, como fútbol, atletismo, bochas y Newcom.

 

