Multiespacio se inaugurará el 9, anunció el intendente

El intendente Raúl Jorge anunció que el 9 de este mes será inaugurado el quinto Multiespacio de la ciudad, ubicado en el barrio General Arias. La nueva instalación, con más de 1.200 metros cuadrados cubiertos, permitirá la realización de actividades durante todo el año y revalorizará el parque homónimo, ofreciendo a los vecinos un espacio moderno y de usos múltiples.

El jefe comunal destacó que esta obra forma parte de un programa que contempla a toda la ciudad y sus barrios. "Este es el quinto Multiespacio, ya hemos comenzado el sexto en Malvinas, y tiene que ver con la voluntad de generar espacios sustentables que permitan múltiples actividades", destacó.

En ese marco, adelantó que "estamos programando concluir el día 9, fecha en la que realizaremos una gran convocatoria junto a los vecinos de todo el sector. Se trata de un área muy vinculada al parque 'Eduardo Arias', del otro lado de la actual avenida Arias (exGeneral Savio), y ahora más cerca del corazón del barrio, contaremos con un espacio verde con un espacio cubierto de más de 1.200m2 que habilitará la realización de numerosos eventos", detalló.

El intendente en su visita al lugar estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, y el de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, y otros funcionarios.

Montiel precisó que la estructura principal ya está finalizada y señaló: "Estamos trabajando en el escenario, la plaza de acceso y, junto al Multiespacio, duplicamos la cancha de vóley, muy practicado en este sector". Agregó que "los adultos mayores también juegan newcom, un pedido que ellos mismos realizaron, por lo que estamos dando un plus al ampliar la infraestructura. Además renovamos los juegos infantiles, instalamos un gimnasio urbano y mejoramos todo el sector para brindar lo mejor a la comunidad".