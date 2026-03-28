Cristina y Axel Kicillof reivindicaronla estatización

Cristina Kirchner y Axel Kicillof también celebraron la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dio de baja el fallo en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF. La exmandataria se expresó a través de sus redes y destacó que estatizar la empresa petrolera "se hizo conforme a derecho", mientras que el gobernador bonaerense replicó las críticas de Javier Milei y planteó que tiene "que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitres".

"Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho", indicó CFK en X.

Y completó: "También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética".

El gobernador, a su vez, aseguró que "se hizo justicia" y se refirió a los cuestionamientos de Milei, que más temprano sostuvo que la administración libertaria tuvo que llegar y "arreglar las cagadas del inútil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta Cristina Kirchner".

"Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre, por haber utilizado esto electoralmente, aun con recomendaciones de muchos abogados", indicó Kicillof. Y agregó: "Lo dije varias veces, era muy malo que el Presidente para insultarme a mí o para tratar de sacar provecho político, se dedicara a darle la razón a quienes estaban atacando a Argentina, mientras además los abogados del Estado siguieron siempre la línea, que era la nuestra desde el comienzo en estas disputas, y fue la que terminó imponiéndose".