Esperaban el colectivo y fueron asaltadas

Dos vecinas de la capital jujeña fueron asaltadas mientras esperaban el colectivo en una de las paradas del centro capitalino. A las damnificadas las interceptaron tres sujetos, quienes las amenazaron para luego darse a la fuga hacia el barrio Belgrano sin agredirlas físicamente.

El ilícito sucedió días pasados por la noche, cuando las denunciantes se encontraban en la avenida Fascio de la ciudad capital aguardando a los ómnibus que se detienen en esa zona, para regresar a sus respectivos hogares. Cabe aclarar, que ambas no se conocían previo al hecho.

En ese contexto, alrededor de las 21 tres sospechosos aparecieron, rodearon a las mujeres y les empezaron a vociferar insultos, al mismo tiempo que les pedían sus teléfonos celulares.

Indefensas y sin poder ser auxiliadas por alguien que esté en las cercanías o por agentes que a veces se encuentran haciendo guardia en la zona, las damnificadas entregaron sus respectivos dispositivos a los inculpados. Tras esto, los sujetos se dieron a la fuga rápidamente corriendo por las escaleras que llevan al barrio Belgrano y así fueron perdidos de vista.

Minutos más tarde, las víctimas se acercaron a la Dirección General de Investigaciones de Chijra y efectuaron la denuncia por robo. Además, aportaron que los sujetos estaban vestidos con ropa deportiva y una de las denunciantes refirió que uno de los tres tendría un arma, aunque no supo determinar de qué tipo de elemento se trataba.