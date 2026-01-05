Atsa fortaleció la organización gremial y proyectó el 2026

Con una gran convocatoria y la participación de delegados de todos los puntos de la provincia, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) Jujuy llevó adelante el Encuentro Provincial de Delegados y cierre de año, una jornada de reflexión, reconocimiento y planificación que permitió realizar un balance integral de un período atravesado por reclamos, medidas de fuerza y también importantes conquistas gremiales.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del gremio, donde referentes sindicales, delegados y dirigentes compartieron un espacio de análisis sobre la coyuntura provincial y nacional que impacta directamente en el sistema de salud y en las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad. La actividad estuvo encabezada por la secretaria general de Atsa Jujuy, Viviana López, quien valoró especialmente la masiva presencia y el compromiso de cada delegado.

En ese sentido, Viviana López remarcó que uno de los principales logros fue el pase a planta permanente de los trabajadores con contratos "Covid", una demanda sostenida por el gremio durante los últimos años. "Pudimos cerrar el año con buenas condiciones a pesar de todo el contexto y las problemáticas que vive la provincia y nuestro país. Aun así, desde Atsa hemos logrado darles a nuestros afiliados lo que se merecen", expresó.

Otro de los avances destacados fue la implementación del pago por zona para los trabajadores de la sanidad que cumplen funciones en distintos puntos del interior de la provincia. "Esto es muy importante para toda la familia de la sanidad, porque la planta permanente le brinda estabilidad al trabajador y el pago por zona es un reconocimiento económico que valora el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan lejos de los grandes centros urbanos", señaló López.

Asimismo, la dirigente gremial puso en valor la tarea de los delegados sindicales, reconociendo su rol fundamental como nexo entre el sindicato y los trabajadores en cada establecimiento de salud. Durante el encuentro se realizó un reconocimiento a su labor, reafirmando el compromiso gremial de seguir fortaleciendo la organización y la defensa de los derechos laborales durante el 2026.

De cara al nuevo año, López adelantó que Atsa Jujuy continuará recorriendo los establecimientos de salud de toda la provincia para escuchar las demandas, acompañar a los trabajadores y garantizar el cumplimiento de los derechos conquistados. "Vamos a seguir trabajando para beneficiar a todos los compañeros de la sanidad. En los primeros meses del año que comienza volveremos a recorrer hospitales, centros de salud y clínicas, como lo hacemos siempre", afirmó.

Finalmente, la secretaria general envió un mensaje a los trabajadores del sector. "Queremos saludar a todos los trabajadores de la sanidad y a sus familias, agradecerles el esfuerzo diario y desearles un 2026 próspero, con más derechos, mejores condiciones laborales y unidad gremial", cerró.

El Encuentro Provincial de Delegados se consolidó así como un espacio clave para fortalecer la organización sindical, evaluar lo recorrido y proyectar un nuevo año de lucha y compromiso en defensa de la sanidad jujeña.