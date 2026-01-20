Las clases en Jujuy darán comienzo el 2 de marzo

El Ministerio de Educación de la Provincia redefinió las fechas del Ciclo Lectivo 2026, por lo que las clases se pondrán en marcha el 2 de marzo, cuando en un primer momento se había programado para el 23 de febrero.

Este año, el anuario escolar presentará un nuevo formato con calendario trimestral, para ordenar mejor los tiempos pedagógicos, según indicó.

El documento oficial con todos los detalles será difundido en los próximos días, pero ya se pueden adelantar algunas fechas clave.

El inicio de actividades para educación en Jujuy será, en los niveles obligatorios -inicial, primario y secundario- el 18 de febrero, con instancias de acompañamiento y fortalecimiento. Estas serán, en nivel inicial, entrevistas con las familias y reconocimiento de los espacios escolares; nivel primario, etapa de fortalecimiento y acompañamiento destinada a estudiantes con bajo rendimiento escolar durante el 2025; nivel secundario, implementación de un sistema de Tutorías, que se desarrollará el 18, 19, 20, 23 y 24 de febrero, marcando una diferencia respecto a años anteriores.

Las mesas de examen se realizarán el 26 y 27 de febrero, incluyendo a estudiantes con espacios pendientes de acreditación. Jornadas institucionales: 24 de febrero, niveles inicial y primario, y 25 de ese mes, nivel secundario.

Finalmente, se reiteró que todos los niveles (a excepción del superior) regresarán a las aulas el 2 de marzo, destacándose que la reorganización del calendario busca reducir el ausentismo en mesas de examen, fortaleciendo así el vínculo entre la escuela y la comunidad.

En otras provincias

El puntapié inicial en cuanto al inicio de clases lo dará Santiago del Estero el 18 de febrero, y en contrapartida, la última en cerrar las escuelas este año será La Pampa, el miércoles 23 de diciembre.

Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como la Provincia de Buenos Aires, ya oficializaron sus calendarios. En Caba, las clases comenzarán el miércoles 25 de febrero y finalizarán el viernes 18 de diciembre. Por su parte, las escuelas bonaerenses abrirán el lunes 2 de marzo y cerrarán el martes 22 de diciembre. En ambos distritos las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio, según se informó a nivel nacional.