La Sociedad Española abre su colonia de vacaciones

La Sociedad Española se prepara para vivir un verano a pleno con una nueva edición de su colonia de vacaciones, una propuesta pensada para acompañar a niñas y niños durante el receso escolar, con actividades recreativas, deportivas y de integración social.

La colonia dará inicio el 5 de enero y se extenderá hasta el 31 del mismo mes, desarrollándose en las instalaciones de la Sociedad Española; ubicada en calle Belgrano 1102, en el horario de 8.30 a 12.30.

La iniciativa está abierta al público en general, destinada a niñas y niños de 4 a 12 años, quienes serán organizados en grupo según sus edades.

Jugar y aprender

La propuesta abarca una amplia variedad de actividades recreativas, juegos grupales y dinámicas que promueven el compañerismo y la diversión. Uno de los ejes centrales será el uso de la pileta propia del club, donde se realizarán actividades acuáticas supervisadas. Además se incorporará un taller de danzas urbanas, para promover el movimiento, expresión corporal y el trabajo en equipo a través de la música.

Vale destacar que la colonia no se suspende por lluvia, ya que cuenta con espacios cubiertos, para el desarrollo de las actividades de forma normal.

Equipo profesional

La colonia estará coordinada por la profesora de Educación Física, Cecilia Machaca, junto a un equipo de cuatro docentes, quienes serán los responsables de acompañar y guiar a los participantes durante toda la temporada.

Cuidado y seguridad

Desde la organización destacaron la importancia de generar un espacio cuidado y seguro, donde los niños puedan disfrutar del verano mientras realizan actividad física y fortalecen vínculos sociales.

Para más información y consultas, las personas interesadas deberán comunicarse a través del teléfono 388 4857849, (profesora Cecilia Machaca).

Desde la organización de la colonia expresaron un cálido saludo a todas las familias jujeñas por la llegada del Año Nuevo, deseando un 2026 lleno de salud, prosperidad y alegría.