Donald Trump: “El país entero podría desaparecer en una noche”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que todo Irán podría ser “sacado” el martes al expirar el plazo que impuso para que la república islámica reabra la vía fluvial clave del Estrecho de Ormuz.

“El país entero podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana por la noche”, dijo Trump en una conferencia de prensa el lunes.

Durante la comparecencia, Trump detalló la operación militar ejecutada para rescatar a dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes en territorio iraní. El presidente indicó que en la operación participaron más de 170 aeronaves militares estadounidenses, incluyendo 21 aeronaves para recuperar al primer tripulante y 155 en la segunda misión, que permitió extraer al copiloto. Las aeronaves incluyeron cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna y 13 aeronaves de rescate. Trump precisó que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos para evitar que la tecnología cayera en manos iraníes.

El director de la CIA, John Ratcliffe, explicó que la agencia ejecutó una “campaña de engaño” para confundir a las autoridades iraníes, que buscaban desesperadamente a los pilotos derribados. Ratcliffe relató que uno de los tripulantes permaneció oculto en una grieta montañosa durante casi 48 horas y logró evadir la captura gracias al uso de un sofisticado dispositivo de localización.

Trump relató que el copiloto, herido, escaló en la montaña mientras trataba sus heridas y utilizó el dispositivo para transmitir su ubicación a las fuerzas estadounidenses, lo que permitió coordinar el rescate. El operativo se realizó bajo fuego enemigo, sin bajas estadounidenses, en lo que el mandatario calificó como una demostración de “habilidad y precisión, letalidad y fuerza” de las fuerzas armadas.

PETE HEGSETH | SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anticipó que el volumen de ataques estadounidenses contra Irán aumentará el martes, superando el nivel observado el primer día de la operación. Trump, acompañado de altos asesores de seguridad nacional, insistió en que Estados Unidos dejará “sin puentes ni centrales eléctricas” a Irán si no se alcanza un acuerdo antes del plazo señalado.

El presidente expresó que cree que Irán está negociando “de buena fe” para llegar a un acuerdo antes de que venza el ultimátum. Consultado sobre la posibilidad de que la población iraní se levante contra el régimen, Trump opinó que “deberían hacerlo” y adelantó que las consecuencias serían “grandes”. Añadió que, según interceptaciones, ciudadanos iraníes estarían pidiendo más ataques contra el gobierno de Teherán.

Sobre el papel de las fuerzas kurdas en el conflicto, Trump manifestó su preferencia por que se mantengan al margen. El mandatario destacó que la decisión de extender el plazo hasta el martes se tomó para “ser una buena persona” tras el domingo de Pascua, pero reiteró que, una vez vencido, Irán enfrentará “la edad de piedra”, en alusión a la destrucción de infraestructuras esenciales.

El operativo de rescate, que se prolongó por siete horas con vuelos a plena luz del día sobre territorio iraní, incluyó el despliegue de tropas estadounidenses bajo intenso fuego enemigo y la extracción de efectivos en intervalos de 15 minutos. Trump subrayó que la prioridad de su gobierno es no dejar a ningún ciudadano estadounidense atrás, aun cuando la operación implicaba riesgos considerables para las fuerzas involucradas.

Más temprano, Trump calificó como “un paso muy significativo” la propuesta de alto el fuego en la guerra con Irán, aunque consideró que no es suficiente para finalizar el conflicto. Las declaraciones se produjeron en un evento de Pascua en la Casa Blanca, tras la confirmación por parte del gobierno estadounidense de que está en estudio un acuerdo para una tregua de 45 días.

Trump explicó ante la prensa: “Es una propuesta significativa, es un paso muy importante. No es suficiente, pero es un paso muy significativo”. Añadió que las negociaciones continúan y que todavía no se ha tomado una decisión definitiva: “Ellos están negociando ahora. Veremos qué sucede”.

El mandatario advirtió que si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes por la noche, hora de Washington, ordenará ataques masivos contra infraestructuras clave del país, incluidos puentes y plantas de energía. Trump calificó el plazo como final y reiteró la amenaza durante el evento en presencia de la primera dama Melania Trump y una figura disfrazada de conejo de Pascua: “Todo el país puede ser derrotado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”.

Medios estatales iraníes informaron que Teherán ha rechazado la propuesta, calificándola de iniciativa estadounidense. Se indicó que varias naciones buscan una solución diplomática tras 38 días de conflicto, originado por ataques de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Irán ha respondido lanzando misiles y drones a diferentes objetivos en Oriente Medio.

En relación con los ataques estadounidenses, Trump fue consultado sobre la posibilidad de que los bombardeos a infraestructuras civiles, como plantas de energía y puentes, sean considerados crímenes de guerra. El presidente respondió: “No me preocupa… El crimen de guerra es permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

Trump reiteró que si depende de él, tomaría control del petróleo iraní, aunque admitió que la opinión pública estadounidense prefiere poner fin a la guerra. “Me quedaría con el petróleo y ganaría mucho dinero”, afirmó.

Trump endureció su postura al asegurar que si Irán no cumple con la reapertura del estrecho de Ormuz, “no tendrán puentes, no tendrán plantas de energía, no tendrán nada”. El presidente añadió que existen “otras cosas peores” que no detalló ante la prensa. Estas amenazas se sumaron a publicaciones recientes en redes sociales, donde Trump había anunciado ataques contra infraestructura civil iraní y posteriormente retrasó el plazo en un día.

El presidente estadounidense calificó de “insensatos” a quienes se oponen a la guerra con Irán, argumentando que el conflicto tiene como único objetivo impedir que ese país obtenga armas nucleares. “La guerra es por una sola cosa. Irán no puede tener un arma nuclear”, concluyó el mandatario.

El desarrollo del conflicto y las amenazas de Washington mantienen la tensión en la región, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución negociada.