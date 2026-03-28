Localizaron a las embarcaciones mexicanas que iban a Cuba

La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) emitió un comunicado oficial este viernes, ratificando que las embarcaciones involucradas en la misión humanitaria desde México ya se encuentran en territorio cubano. Según la información proporcionada, los navíos transitaron con seguridad y arribaron a su destino sin contratiempos mayores.

El vocero de la Guardia Costera de los Estados Unidos Anthony Randisi, confirmó que, a las 10:36 horas, la institución recibió el reporte oficial indicando que ambas naves habían concluido su travesía hacia la isla de Cuba de manera satisfactoria.

Durante la mañana de este viernes, la Dra. Claudia Sheinbaum (Presidenta de México) informó en su conferencia de prensa matutina que la Secretaría de Marina (SEMAR) mantenía activos los protocolos de búsqueda y rescate.

La Mandataria explicó que un buque de la Marina mexicana inicialmente escoltó al convoy, pero las condiciones climáticas y la naturaleza de las embarcaciones menores dificultaron el contacto visual y radial permanente.

"Se sigue en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones. El barco de la Marina tuvo contacto con ellos y, después de algunas horas, ya no pudo restablecer la comunicación", señaló la Dra. Claudia Sheinbaum.

Las embarcaciones, plenamente identificadas como "Tiger Moth" y "Friendship", formaban parte del convoy denominado "Nuestra América". Su misión principal era el traslado de víveres y apoyo humanitario hacia la isla vecina.

Punto de Partida: Isla Mujeres, Quintana Roo, México.

Fecha de Zarpe: Sábado 22 de marzo (tras un retraso por condiciones meteorológicas).

Tripulación: Un total de nueve personas, integradas por activistas de diversas nacionalidades, incluyendo dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años.

Identificación: Los navíos operaban bajo banderas de México y Cuba.

Afortunadamente, lo que se temía como un siniestro marítimo ha concluido con el arribo de los activistas y la carga humanitaria, permitiendo el cierre de los expedientes de búsqueda por parte de las autoridades navales de la región.