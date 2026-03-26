Confirman negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos a través de Pakistán

"Negociaciones indirectas" entre Estados Unidos e Irán están teniendo lugar mediante mensajes transmitidos a través de Pakistán, reveló este jueves el vice primer ministro y también canciller paquistaní, Mohammad Ishaq Dar.

“En este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que Irán está analizando. Los países hermanos Turquía y Egipto, entre otros, también están brindando su apoyo a esta iniciativa”, publicó el ministro en la red social X.

Además, aseguró que “Pakistán mantiene su pleno compromiso con la promoción de la paz y continúa haciendo todo lo posible para garantizar la estabilidad en la región y más allá”, y finalizó: “¡El diálogo y la diplomacia son la única vía para avanzar!”