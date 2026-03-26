19°
26 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

combustibles
Política
ONU
Corte Suprema
Brasil
glaciares
Chikungunya
nacionales
exportaciones
Irán
combustibles
Política
ONU
Corte Suprema
Brasil
glaciares
Chikungunya
nacionales
exportaciones
Irán

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1420.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacionales

Confirman negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos a través de Pakistán

Irán está analizando los 15 puntos que compartió Estados Unidos, según confirmó el canciller paquistaní, Mohammad Ishaq Dar.

Jueves, 26 de marzo de 2026 10:23

"Negociaciones indirectas" entre Estados Unidos e Irán están teniendo lugar mediante mensajes transmitidos a través de Pakistán, reveló este jueves el vice primer ministro y también canciller paquistaní, Mohammad Ishaq Dar.

“En este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que Irán está analizando. Los países hermanos Turquía y Egipto, entre otros, también están brindando su apoyo a esta iniciativa”, publicó el ministro en la red social X.

Además, aseguró que “Pakistán mantiene su pleno compromiso con la promoción de la paz y continúa haciendo todo lo posible para garantizar la estabilidad en la región y más allá”, y finalizó: “¡El diálogo y la diplomacia son la única vía para avanzar!”

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD