Putin manda al psicólogo a las mujeres que no quieren tener hijos

El Ministerio de Sanidad de Rusia actualizó sus recomendaciones para las pruebas de detección de salud reproductiva y desde ahora recomienda a las mujeres que no quieren tener hijos ir al psicólogo, un consejo que no aplica para los hombres.

Sanidad ha cambiado las normas de procedimiento en las pruebas médicas, lo que incluye modificaciones en los cuestionarios a rellenar por el paciente.

El documento en cuestión describe cómo realizar una prueba de detección de salud reproductiva, un procedimiento voluntario que puede realizarse una vez al año.

El cuestionario para mujeres contiene 61 preguntas, incluidas tres centradas en la salud reproductiva, la última siendo: “¿Cuántos hijos le gustaría tener, incluyendo los que ya nacieron?”

El procedimiento indica que si una mujer marca que ninguno, entonces “se recomienda que sea remitida a un psicólogo clínico”.

Las autoridades sanitarias advierten que esto tiene como objetivo prevenir los abortos y fomentar una “actitud positiva” hacia la maternidad, cita el diario Kommersant.

El cuestionario para varones consta de 26 preguntas, con tres dedicadas a la salud reproductiva.

Además de que ante la negativa, al hombre no se le recomienda la consulta con un psicólogo, la propia pregunta se formula de modo diferente: “¿Cuántos hijos le gustaría tener (teniendo en cuenta los que ya tiene), dadas sus circunstancias actuales?”.

El jefe del Comité de Salud de la Duma Estatal, Serguéi Leónov, comentó a Gazeta.ru que dicha iniciativa es una manifestación de preocupación por las mujeres y no debe percibirse negativamente.

“Una mujer tiene derecho a decidir cómo vivir su vida. Sin embargo, si por alguna razón no desea tener hijos, un psicólogo puede ayudarla a comprender los motivos. Quizás tenga dificultades en sus relaciones con el sexo opuesto o algún otro problema”, declaró.

Las autoridades rusas, cada vez más envueltas en la biopolítica, tratan desde hace años aumentar la natalidad en el país, tradicionalmente despoblado y de vastos terrenos deshabitados.

A finales de 2025 la Justicia rusa impuso la primera multa por incitación al aborto a un hombre que no quería ser padre de gemelos por razones económicas, tal y como él mismo alegó.

Al mismo tiempo, multitud de clínicas a lo largo de todo el país sufrieron presiones por las autoridades regionales para desprenderse de sus licencias para practicar abortos.

En 2024 el Parlamento ruso aprobó una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.