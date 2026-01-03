Trump anuncia que EE.UU. gobernará Venezuela hasta lograr una "transición segura"

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, pasadas las 13.30 (hora de Argentina), Trump anunció que los Estados Unidos tomarán el control de Venezuela hasta garantizar que pueda llevarse a cabo una transición ordenada. "Nosotros vamos a poder gobernar el país hasta lograr una transición segura y racional", afirmó, y repitió la idea en más de una oportunidad. "Vamos a dirigir el país hasta que se logre la transición. Estamos allí ahora y nos vamos a mantener el tiempo que sea necesario", sostuvo.

"Muchas personas que hoy viven en EE.UU. quieren volver a Venezuela. No podemos arriesgar que otra persona gobierne Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo", continuó.

Trump también adelantó que las grandes petroleras estadounidenses estarán "muy fuertemente involucradas" en la reconstrucción de la industria energética venezolana, vista como clave para la recuperación económica del país tras años de crisis y sanciones. "Vamos a dirigir la industria petrolera y a reparar la infraestructura para empezar a generar dinero para Venezuela", afirmó.

Por otra parte, Trump sostuvo que el operativo podría no haber terminado. "Estamos preparando un segundo ataque, una segunda ola, de ser necesario, pero creemos que no será necesario porque el primer ataque fue muy exitoso", dijo. Y concluyó señalando que los detenidos ya se encuentran bajo custodia: "Están en un buque rumbo a los Estados Unidos".