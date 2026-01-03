Donald Trump brindó detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro fue extraído en un helicóptero y está en vuelo para ser juzgado en Nueva York.

En diálogo con Fox News, indicó que vio “en directo” la captura del chavista y su esposa, una operación militar que fue “como un show televisivo”.

“La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, dijo; al tiempo que señaló que la operación fue “muy bien organizada” y ningún estadounidense perdió la vida.

Antes, calificó como una “operación brillante” el ataque militar que Estados Unidos lanzó en la madrugada sobre Caracas, donde fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos fuera de Venezuela.

Desde Mar-a-Lago (Florida), Trump declaró a The New York Times: “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad”.

El presidente estadounidense adelantó que responderá preguntas sobre la autoridad legal del ataque y los pasos futuros durante una conferencia de prensa convocada para este sábado.

El operativo comenzó alrededor de las 02:00 hora local, con explosiones que estremecieron la capital venezolana. Según videos y relatos en redes sociales, se escucharon múltiples detonaciones y el sobrevuelo de aviones militares. Las imágenes, recogidas por AFP, mostraron columnas de humo en distintos sectores, apagones generalizados y helicópteros Chinook sobrevolando la ciudad.

Usuarios de redes y medios locales informaron que las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, ambas en Caracas, fueron blanco de bombardeos. Residentes describieron miedo y confusión: una pensionada de 67 años relató a AFP que se escondió tras oír explosiones repetidas y sintió cómo las ventanas vibraban. Otro vecino en El Valle afirmó haber escuchado sonidos como de ametralladoras, interpretando que intentaban repeler a los aviones.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además, circularon imágenes que mostraron varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.

El ataque de Estados Unidos llegó tras semanas de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. En días previos, Trump había anunciado el despliegue de fuerzas navales en el Caribe y declaró que los días de Maduro en el poder “están contados”. El lunes anterior, según el presidente estadounidense, fueron destruidas instalaciones venezolanas asociadas al narcotráfico, en lo que describió como el primer ataque terrestre estadounidense en el país sudamericano.

La captura y traslado de Maduro representa un cambio sin precedentes en la política regional y alimenta la preocupación sobre la estabilidad y la seguridad en Sudamérica.

Se prevé que Trump anuncie nuevos detalles y próximos pasos respecto al operativo durante la conferencia de prensa programada para las 11:00, hora local, en Mar-a-Lago.