Maduro vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela

En medio de la creciente tensión con el Estados Unidos, Nicolás Maduro resolvió este martes adelantar una vez más la Navidad en Venezuela.

Por medio de un decreto presidencial publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Maduro adelantó las fiestas navideñas que se celebrarán el próximo 1° de octubre.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", anunció Maduro en su programa semanal "Con Maduro +", transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De esta manera, y en medio de la creciente tensión ante la militarización del Caribe en la que avanza el gobierno de Donald Trump, Maduro apela a la misma estrategia que desplegó el año pasado en medio de la fuerte controversia mundial por las denuncias de fraude en las elecciones que definieron, según el gobierno de Caracas, su reelección.

En septiembre de 2024 y de la presión internacional para que se mostraran las actas de las elecciones, cosas que el gobierno venezolano jamás hizo, Maduro también optó por adelantar la Navidad. "Es septiembre y ya huele a navidad y por eso este año en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad“.

“Unos tipos con sotana salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretaban. No, no, señor de sotana, usted aquí no decreta nada. Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades”, sostuvo el año pasado.

De todos modos, no era la primera vez que lo hacía. En 2020 había definido que la Navidad se celebraría el 15 de octubre como maniobra para desviar la atención pública, una vez más, de los graves problemas que atravesaba Venezuela durante la pandemia.