10 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Eliminatorias Sudamericanas
Ministerio de Salud
Carlos Sadir
Elecciones 2025
Hombres y mujeres que hicieron historia
Premio Ledesma de Arte Infantil
ENTREVISTA A WESTER ASMUZI
Diableros
La opinión
Barrio Cuyaya
Universidad Nacional de Jujuy

Adiunju lanza capacitación

Para la formación en derechos de los docentes universitarios.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 00:29

Tras el éxito del primer tramo, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) invitó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria de la Unju, incluyendo estudiantes tutores, a sumarse al Módulo II del curso "Formación en Derechos de los Docentes de las Universidades Nacionales", que se desarrollará en cuatro encuentros semanales los días viernes 12, 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre, de 18 a 21.

Tras el éxito del primer tramo, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) invitó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria de la Unju, incluyendo estudiantes tutores, a sumarse al Módulo II del curso "Formación en Derechos de los Docentes de las Universidades Nacionales", que se desarrollará en cuatro encuentros semanales los días viernes 12, 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre, de 18 a 21.

La clase inaugural será el viernes, a las 18 en la sede gremial de Necochea 270. La actividad también podrá seguirse de manera virtual a través de la plataforma Zoom, es gratuita y requiere inscripción previa mediante el formulario: https://forms.gle/NwkynDXmraxEb7cc6.

 

