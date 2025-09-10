Adiunju lanza capacitación

Tras el éxito del primer tramo, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) invitó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria de la Unju, incluyendo estudiantes tutores, a sumarse al Módulo II del curso "Formación en Derechos de los Docentes de las Universidades Nacionales", que se desarrollará en cuatro encuentros semanales los días viernes 12, 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre, de 18 a 21.

Tras el éxito del primer tramo, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) invitó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria de la Unju, incluyendo estudiantes tutores, a sumarse al Módulo II del curso "Formación en Derechos de los Docentes de las Universidades Nacionales", que se desarrollará en cuatro encuentros semanales los días viernes 12, 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre, de 18 a 21.

La clase inaugural será el viernes, a las 18 en la sede gremial de Necochea 270. La actividad también podrá seguirse de manera virtual a través de la plataforma Zoom, es gratuita y requiere inscripción previa mediante el formulario: https://forms.gle/NwkynDXmraxEb7cc6.