Dos heridos en un choque de motos en Alto Comedero

El hecho ocurrió cuando una moto, conducida por un hombre que viajaba con una acompañante, circulaba por avenida Marina Vilte e intentaba ingresar a calle La Ovejería. En ese momento, impactó con otra motocicleta que transitaba en sentido contrario por la misma avenida.

El violento choque alertó a los vecinos de la zona, quienes acudieron rápidamente a auxiliar a las víctimas. Testigos señalaron que una de las personas sufrió posibles fracturas.

En primera instancia, los vecinos movieron una de las motos para permitir la circulación vehicular, sin dimensionar la gravedad de la situación. Minutos más tarde, dos ambulancias del SAME llegaron al lugar y trasladaron a los heridos para su atención médica.

La Policía intervino para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes. Según trascendió, ninguno de los ocupantes llevaba casco protector, lo que agravó las consecuencias del accidente.