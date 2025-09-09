¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ONDA ESTUDIANTIL 2025

María Jesús Rey es la nueva embajadora del departamento Yavi

En una velada cargada de emoción, música y elegancia, el departamento Yavi eligió a sus representantes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. La joven María Jesús Cabrera Rey, de La Quiaca, fue coronada embajadora, mientras que Tahiel Tolaba resultó electo embajador.

Martes, 09 de septiembre de 2025 22:50

La elección se desarrolló con un marco festivo en el que las candidatas desfilaron con sus vestidos de gala y compartieron bailes junto a los pajes. La velada contó también con la presentación de una banda juvenil que aportó ritmo y alegría antes del momento de las coronaciones.

Finalmente, se conocieron los nombres de los nuevos representantes del departamento Yavi:
Embajadora 2025: María Jesús Cabrera Rey (La Quiaca)
Embajador 2025:Tahiel Tolaba (La Quiaca)
Mr. Elegancia:Nicolás Cruz (El Cóndor)
1° Paje de Honor: Leonel Cachizumba (Pumahuassi)
2° Paje de Honor: Leonel Benítez (Yavi)
1° Dama de Honor: Marianela Catacata (El Cóndor)
2° Princesa:Ana Ivana Cussi (Pumahuassi)

1° Princesa: Emilce Flores (Yavi)

Con la elección, Yavi ya tiene a sus embajadores listos para participar en las instancias provinciales de la FNE 2025, que reúne a la juventud jujeña en una de las celebraciones más esperadas del año.

