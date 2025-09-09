Dos hombres condenados tras abusar de una joven

En un juicio abreviado, dos hombres fueron condenados a la pena de ocho años de prisión años de ejecución efectiva, luego de quedar debidamente acreditado que abusaron sexualmente de una joven con retraso madurativo, desde que era una niña.

Uno de ellos fue sentenciado como autor penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho)" y "abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), en concurso real". En tanto el otro procesado fue declarado autor penalmente responsable del delito de "abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real".

El fallo fue dictado por los jueces Roberto Darío Assef (presidente de trámite), Gastón Mercau y Javier Salvatierra, con la asistencia del prosecretario Agustín De Pedro, en una audiencia realizada a través de video conferencia por medios informáticos en la plataforma de la Oficina de Gestión Judicial.

Los magistrados, además ordenaron la obtención de los perfiles genéticos de los inculpados a efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, una vez firme la sentencia.

Asimismo, resolvieron tener presente el pago por parte de ambos condenados de una compensación económica a favor de la víctima.

Por último, los jueces dispusieron que una vez firme la sentencia, el traslado de los condenados a las instalaciones del Servicio Penitenciario de la Provincia, previo examen médico que determine la factibilidad que ambos penados puedan ser alojados en dependencias carcelarias.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, los tres ilícitos atribuidos a uno de ellos, ocurrieron entre el 14 de agosto de 2011 y 13 de agosto de 2012, cuando la víctima tenía 11 años; luego en el transcurso del año 2022 y 2023, y finalmente entre los años 2023 y 2024.

El acusado aprovechaba que la víctima, quien padece un retraso madurativo, se encontraba sola para abusar sexualmente de ella.

Por otra parte, los hechos delictivos atribuidos al otro condenado fueron dos, el primero tuvo lugar entre enero de 2023 y mayo de 2024, en circunstancia que la misma víctima, se encontraba en su domicilio en un barrio de la ciudad de San Salvador de Jujuy, momento en que el acusado abusó sexualmente de la joven.

El segundo delito fue cometido entre los meses de febrero y julio de 2024, cuando la víctima estaba junto al imputado en el domicilio de este último, quien aprovechó la ocasión para abusar nuevamente de la joven y posteriormente ofrecerle dinero.

Los acusados fueron juzgados mediante un juicio abreviado al hacer lugar los jueces penales al acuerdo arribado por la representante del Ministerio Público de la Acusación, Jimena Colliard Guerrero; Omar Alfonso Cabrera, representante de la víctima; los acusados y sus abogados defensores Gabriel Hernán Duarte y Mario Eduardo Ramos.