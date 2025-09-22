°
22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
Liga Regional
Pampita
Tom Holland
Donal Trump
Cuba
apoyo de EEUU
El tiempo en Jujuy
Liga Regional
Pampita
Tom Holland
Donal Trump
Cuba
apoyo de EEUU

Internacional

Donald Trump, presente en el multitudinario funeral de Charlie Kirk

La ceremonia tiene lugar en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona, con capacidad para 63 mil personas.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 11:30

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo presente este domingo en el funeral del activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, que reunió a miles de sus seguidores en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona. 

El evento, que honró la memoria del joven, fue un reflejo de su influencia en el movimiento conservador de Estados Unidos.

Entre los asistentes se encontraban el presidente  Trump y el vicepresidente J.D. Vance, quienes pronunciarán discursos en su honor. 

La viuda de Kirk, Erika Kirk, también estuvo presente como la nueva directora ejecutiva de Turning Point, la organización que promueve principios conservadores y la libertad de expresión, que dirigía su esposo.

La muerte de Kirk reavivó un intenso debate sobre la seguridad de los activistas y la libertad de expresión en Estados Unidos. La ceremonia, que se celebró en un estadio con capacidad para 63.000 espectadores, se convirtió en una plataforma para que sus seguidores y líderes políticos reafirmaran su compromiso con los principios que defendía Kirk.

