Trump niega un acuerdo por Ucrania y Putin habla de un "entendimiento"

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladímir Putin, ofrecieron este viernes versiones contradictorias sobre el resultado de su cumbre en Alaska. Mientras Putin aseguró que se había alcanzado un "entendimiento" sobre Ucrania, Trump fue tajante al afirmar que "no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo".

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladímir Putin, ofrecieron este viernes versiones contradictorias sobre el resultado de su cumbre en Alaska. Mientras Putin aseguró que se había alcanzado un "entendimiento" sobre Ucrania, Trump fue tajante al afirmar que "no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo".

Según supo Noticias Argentinas, el formato de la conferencia de prensa fue alterado a último momento. En lugar de una presentación conjunta, ambos mandatarios hablaron por separado en breves declaraciones y se retiraron sin aceptar preguntas de la prensa, dejando un manto de incertidumbre sobre lo conversado.

Declaraciones cruzadas y un futuro incierto

La cumbre, que se extendió por aproximadamente dos horas y media, finalizó sin un pacto concreto para detener la guerra. Sin embargo, el tono de ambos líderes fue cordial y dejaron la puerta abierta a nuevas conversaciones.

Vladimir Putin: Afirmó que se alcanzó un "entendimiento" sobre Ucrania y advirtió a Europa que no "saboteara el incipiente progreso" . Agradeció a Trump por el tono "amistoso" de la charla y elogió su liderazgo.

Donald Trump: Sostuvo que "no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo" , aunque admitió que la reunión fue "extremadamente productiva" y que solo quedan pocos puntos por resolver. Anunció que hablará pronto con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Próximo encuentro: Putin sugirió que la próxima reunión sea en Moscú, a lo que Trump respondió que "es interesante" y que "es posible que suceda".

Para Putin, la cumbre ya es una victoria estratégica, ya que rompe el intento de aislamiento internacional por parte de Occidente y detiene, por ahora, la amenaza de nuevas sanciones económicas. La continuación de las negociaciones le da a sus fuerzas más tiempo para consolidar posiciones en el campo de batalla.