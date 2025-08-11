¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Turquia

Un sismo de magnitud 6,1 deja un muerto y 29 heridos en Turquía

16 edificios se derrumbaron en las zonas rurales de Balikesir.

Lunes, 11 de agosto de 2025 18:42

Una persona murió y 29 resultaron heridas durante un sismo de magnitud 6,1 ocurrido este domingo en la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía, anunció el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Una persona murió y 29 resultaron heridas durante un sismo de magnitud 6,1 ocurrido este domingo en la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía, anunció el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Durante una conferencia de prensa en Balikesir, Yerlikaya confirmó que “un anciano de 81 años falleció” y que no corre riesgo la vida de ninguno de los heridos. También destacó que ya concluyeron las operaciones de búsqueda y rescate.

Yerlikaya informó además que un total de 16 edificios se derrumbaron en las zonas rurales de la provincia, de los cuales 12 eran estructuras abandonadas.

El sismo, ocurrido a las 19:53 hora local (16:53 GMT), causó pánico generalizado en la región. Se vio a residentes agrupados en zonas abiertas mientras las autoridades instaban al público a mantenerse alejado de las estructuras dañadas.

