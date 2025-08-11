¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Imprescindibles, ¿o no?
conflicto salarial
Oficina Móvil de Asesoramiento para personas con discapacidad
Benjamin Netanyahu
Javier Milei
conferencia
FNE2025
joven jujeña desaparecida desde septiembre del 2023

Conferencia

“La batalla cultural y salud mental hoy”

Este jueves 14 de agosto, a las 18 horas, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU será sede de un encuentro único con tres figuras históricas de la Psicología Social Argentina. 

Lunes, 11 de agosto de 2025 18:38
ANA DE QUIROGA, ROSA NASSIF Y JOSEFINA RACEDO

Ana Plompieda de Quiroga, Josefina Racedo y Rosa Nassif conversarán sobre el contexto actual de crisis y el desmembramiento del tejido social, problemáticas que impactan en la salud mental.

La propuesta busca reflexionar sobre los desafíos presentes y abrir caminos hacia la transformación, bajo la consigna “Planificar la esperanza”.

El cierre estará a cargo del grupo Travesía Kay, integrado por Mónica Pantoja, Eugenia Mur y Agustina Aranda, quienes brindarán un momento musical.

La actividad es gratuita, abierta al público y no requiere inscripción previa. Se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad, ubicada en Otero 262. Además, podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la FHyCS.

Organizan las Cátedras de Psicología Social de las carreras Licenciatura en Educación para la Salud (sede San Pedro), Licenciatura en Comunicación Social y Licenciatura en Trabajo Social (sedes San Salvador y Tilcara).

