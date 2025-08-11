Atacaron con un arma blanca a una motociclista para robarle

Una joven tuvo que ser hospitalizada tras ser víctima de un violento robo en la ciudad de Palpalá, donde cuatro delincuentes la interceptaron mientras conducía una motocicleta, la hirieron con un arma blanca y sustrajeron bienes materiales.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del episodio ayer alrededor de las 2.10 cuando una joven de 19 años se presentó en la Seccional 63°, del barrio capitalino de Alto Comedero, con heridas cortantes en su brazo derecho y en un glúteo.

Fue en esas circunstancias que solicitó asistencia, mientras manifestaba haber sido víctima de un violento robo cuando conducía su motocicleta por un sector del barrio San José de la ciudad de Palpalá.

La víctima relató a los efectivos que se desplazaba en el rodado, cuando cuatro hombres se interpusieron en su camino y la obligaron a detenerse.

Allí inició un forcejeo con los inculpados que intentaron apoderarse del motovehículo, hasta que uno de ellos extrajo un arma blanca y le provocó heridas de arma blanca en su brazo derecho y en el glúteo izquierdo.

Tras la feroz agresión, los malvivientes se apoderaron del teléfono celular de la joven y la documentación de la motocicleta.

En un momento determinado, la víctima logró eludirlos y escapó a bordo de la motocicleta, hasta su domicilio donde alertó a sus familiares que la acompañaron a la dependencia policial.

Los efectivos dieron inmediata intervención al personal del Same que trasladó a la joven al hospital "Carlos Snopek", donde quedó alojada en sala de Observación.

La denuncia fue radicada y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los uniformados de la Seccional 63°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.