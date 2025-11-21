Exitoso tercer Neumatón en el barrio General Arias

Con la recolección de dos toneladas de neumáticos concluyó una nueva edición de la campaña Neumatón organizada por Secretaría de Planificación y Ambiente del Municipio Capitalino. Esta campaña tiene por objetivo recolectar neumáticos en desuso para evitar la acumulación de agua y evitar la proliferación de los mosquitos que trasmiten la enfermedad del dengue.

Esta campaña contó con el trabajo conjunto de las Direcciones de Economía Circular y Participación Ciudadana que trabajaron articuladamente con la empresa GIRSU, los centros vecinales, los comerciantes y vecinos del barrio General Arias y zonas aledañas.

En este sentido, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó la finalización de la tercera edición 2025 del Neumatón, la campaña de recolección de neumáticos en desuso. “Estamos muy contentos por la participación de vecinos, comerciantes e instituciones del sector. Este logro es fruto de un importante trabajo en red y cooperativo entre los centros vecinales, distintas áreas del municipio capitalino, la empresa GIRSU, comerciantes y numerosos vecinos, en un esfuerzo articulado y sostenido”, expresó

Seguidamente, enfatizó la necesidad de retirar de circulación cualquier tipo de neumático y otros elementos que puedan acumular agua, con el fin de evitar la proliferación del mosquito del dengue y prevenir la contaminación ambiental. “Además, realizamos un importante trabajo de concientización sobre los beneficios que estas acciones aportan a la salud pública y al medio ambiente, y obtuvimos una gran respuesta de la comunidad”, agregó.

Por su parte, el director de Economía Circular, Marcelo Molina, detalló que el material recolectado en esta edición alcanza las dos toneladas, que se suman a lo reunido en los dos Neumatones anteriores, donde se habían recuperado aproximadamente diez toneladas, equivalentes a mil doscientos neumáticos. “Este año la cantidad de neumáticos recolectados fue muy importante, incluso mayor que en años anteriores. Afortunadamente contamos con la colaboración de distintas áreas municipales y de los vecinos; por todo esto estamos muy conformes y agradecemos profundamente su compromiso. El destino final de los neumáticos es la empresa Holcim, que los utiliza como combustible en sus hornos para la producción de cemento; de esta manera evitamos que estos elementos contaminen la tierra y el agua”, concluyó.

Por último, el coordinador de Instituciones Intermedias, Luis Rivero, explicó que el equipo de Participación Ciudadana realizó un intenso trabajo puerta a puerta, en conjunto con los centros vecinales y el centro de salud del barrio General Arias. “El objetivo fue invitar a todos los vecinos y comerciantes a retirar los neumáticos y evitar la acumulación de agua para frenar la proliferación del dengue. Y no se trata solo de neumáticos, sino también de cualquier elemento que pueda funcionar como criadero de mosquitos, especialmente ahora que comienza la época de mayores lluvias”, señaló.