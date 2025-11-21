Video: un avión se estrelló durante una exhibición en Dubái

Un avión de combate de la Fuerza Aérea de India se estrelló durante una exhibición aérea en Dubái, causando la muerte del piloto en el acto. El trágico hecho quedó registrado en varios videos.

El accidente ocurrió cerca de las 14:10, hora local, cuando un avión HAL Tejas realizaba maniobras de exhibición sobre el predio del Al Maktoum International Airport en el marco del Dubái Air Show, un evento que reúne a las principales potencias aeronáuticas del mundo. Por causas que aún se investigan, la aeronave perdió el control y se precipitó a tierra.

“Un avión de combate Tejas de India que participaba en la exhibición aérea del Espectáculo Aéreo de Dubái se estrelló, causando la trágica muerte del piloto”, expresó la oficina de prensa de las autoridades de Dubái a través de un comunicado publicado en la red social X.

Vídeos publicados en redes sociales muestran a la aeronave cayendo en picada y estrellándose al impactar contra la tierra, causando inmediatamente una explosión, una enorme bola de fuego y una columna de humo negro, ante la mirada atónita de cientos de espectadores.

La Fuerza Aérea de la India confirmó el accidente a través de un comunicado: “El piloto sufrió heridas fatales en el accidente. La IAF lamenta profundamente la pérdida de vida y acompaña a la familia en este momento de dolor”, lamentaron.

A su vez, desde la institución aseguraron que “se constituirá una corte de investigación para determinar las causas del accidente”.