22 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Chalicán
El tiempo en Jujuy
inseguridad
Bolsonaro
La Contra
Chubut
Ministerio de Educación
Gobierno Nacional
Cristina Kirchner
trabajadores estatales
Chalicán

Violento incendio provocado por un corto circuito

En el día de ayer se produjo un grave incendio en la localidad de Chalicán en el barrio “64 viviendas” y dejo varias pérdidas materiales.

Viernes, 21 de noviembre de 2025 14:11

En la noche del jueves a aproximadamente a las 21 horas en Chalicán, una familia del barrio “64 viviendas”,sufrió un incendio debido a un corto circuito que ocasionó gran desesperación entre los vecinos.

Dentro de la vivienda se encontraba una sola persona, mayor de edad, que logró salir del incendio, sin embargo sufrió quemaduras. Familiares informaron a nuestro matutino que afortunadamente se encuentra fuero de peligro

Personal policial junto a los bomberos asistieron al lugar poco minutos después del aviso, sin embargo ya el fuego había consumido gran parte del interior de la vivienda.

Por otro lado el siniestro dejo muchos daños materiales, es por esta razón que las victimas hicieron un llamado a la solidaridad, solicitando a la comunidad colaborar tras el lamentable hecho.

