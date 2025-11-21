Feroz incendio provocado por un corto circuito

En la noche del jueves a aproximadamente a las 21 horas en Chalicán, una familia del barrio “64 viviendas”,sufrió un incendio debido a un corto circuito que ocasionó gran desesperación entre los vecinos.

Dentro de la vivienda se encontraba una sola persona, mayor de edad, que logró salir del incendio, sin embargo sufrió quemaduras. Familiares informaron a nuestro matutino que afortunadamente se encuentra fuero de peligro

Personal policial junto a los bomberos asistieron al lugar poco minutos después del aviso, sin embargo ya el fuego había consumido gran parte del interior de la vivienda.

Por otro lado el siniestro dejo muchos daños materiales, es por esta razón que las victimas hicieron un llamado a la solidaridad, solicitando a la comunidad colaborar tras el lamentable siniestro.