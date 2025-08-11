Se viene el casting para la FNE 2025

Este viernes 15 de agosto , se levara a cabo el casting para el elenco de la Elección de la Representante Provincial y Nacional. Será en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) en la Ciudad Cultural, mientras que el sábado 16 , la cita se traslada a uno de los paisajes más mágicos del país: Tilcara , donde el histórico Hotel de Turismo abrirá sus puertas para recibir a los futuros artistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Este viernes 15 de agosto, se levara a cabo el casting para el elenco de la Elección de la Representante Provincial y Nacional. Será en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) en la Ciudad Cultural, mientras que el sábado 16, la cita se traslada a uno de los paisajes más mágicos del país: Tilcara, donde el histórico Hotel de Turismo abrirá sus puertas para recibir a los futuros artistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El casting busca conformar el elenco que acompañará a la Elección de la Representante Provincial y Nacional, una instancia cargada de emociones, arte y compromiso.

Los requisitos son claros: ser estudiante regular de secundaria y tener habilidades en cualquiera de estas disciplinas (o en todas). Pero lo que realmente pesa en esta instancia es la energía, el entusiasmo y la actitud. ¡Jujuy está lleno de talento, y este año lo demostrará con creces!

Con una fuerte apuesta federal, esta edición del casting comienza por la región de la Quebrada, pero la promesa está hecha: en los próximos años, otras regiones también serán visitadas. Mientras tanto, Ciudad Cultural recibirá a estudiantes de toda la provincia, abriendo un espacio donde el arte y la juventud se abrazan para celebrar uno de los eventos mas importantes de nuestra provincia.