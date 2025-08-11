¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Imprescindibles, ¿o no?
conflicto salarial
Oficina Móvil de Asesoramiento para personas con discapacidad
Benjamin Netanyahu
Javier Milei
conferencia
FNE2025
joven jujeña desaparecida desde septiembre del 2023
Imprescindibles, ¿o no?
conflicto salarial
Oficina Móvil de Asesoramiento para personas con discapacidad
Benjamin Netanyahu
Javier Milei
conferencia
FNE2025
joven jujeña desaparecida desde septiembre del 2023

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1335.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2024

Se viene el casting para la FNE 2025

La FNE 2025 está a la vuelta de la esquina y promete ser un espectáculo en sí mismo.

Lunes, 11 de agosto de 2025 19:02
FOTO DE ARCHIVO | CASTING FNE 2024

Este viernes 15 de agosto, se levara a cabo el casting para el elenco de la Elección de la Representante Provincial y Nacional. Será en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) en la Ciudad Cultural, mientras que el sábado 16, la cita se traslada a uno de los paisajes más mágicos del país: Tilcara, donde el histórico Hotel de Turismo abrirá sus puertas para recibir a los futuros artistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este viernes 15 de agosto, se levara a cabo el casting para el elenco de la Elección de la Representante Provincial y Nacional. Será en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) en la Ciudad Cultural, mientras que el sábado 16, la cita se traslada a uno de los paisajes más mágicos del país: Tilcara, donde el histórico Hotel de Turismo abrirá sus puertas para recibir a los futuros artistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El casting busca conformar el elenco que acompañará a la Elección de la Representante Provincial y Nacional, una instancia cargada de emociones, arte y compromiso.

Los requisitos son claros: ser estudiante regular de secundaria y tener habilidades en cualquiera de estas disciplinas (o en todas). Pero lo que realmente pesa en esta instancia es la energía, el entusiasmo y la actitud. ¡Jujuy está lleno de talento, y este año lo demostrará con creces!

Con una fuerte apuesta federal, esta edición del casting comienza por la región de la Quebrada, pero la promesa está hecha: en los próximos años, otras regiones también serán visitadas. Mientras tanto, Ciudad Cultural recibirá a estudiantes de toda la provincia, abriendo un espacio donde el arte y la juventud se abrazan para celebrar uno de los eventos mas importantes de nuestra provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD