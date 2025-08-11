Retoman negociación paritaria

Las negociaciones paritarias con los gremios docentes se reiniciarán hoy y desde el arco sindical aspiran a que se avance en torno a las mejoras salariales que reclaman.

Las negociaciones paritarias con los gremios docentes se reiniciarán hoy y desde el arco sindical aspiran a que se avance en torno a las mejoras salariales que reclaman.

En el último encuentro los representantes gremiales habían recibido como oferta de parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda un incremento del 3%, además del compromiso de convocar a una mesa técnica. Pero el rechazo al ofrecimiento oficial se tradujo en jornadas de paro y movilizaciones, en el caso de los docentes de enseñanza media y superior.

En aquel momento, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, había anunciado que los encuentros paritarios con los gremios docentes se realizarán hoy y el 13 del corriente.

Fuentes oficiales confirmaron que hoy a las 18 recibirán a dirigentes del gremio que nuclea a docentes del nivel medio y superior Cedems y al resto de los sindicatos.