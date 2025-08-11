¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Automovilismo
PERICO
fentanilo contaminado
Seguridad Vial
Gaza
Donald Trump
La Mendieta
Australia
Misa
Gaza
Automovilismo
PERICO
fentanilo contaminado
Seguridad Vial
Gaza
Donald Trump
La Mendieta
Australia
Misa
Gaza

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Conflicto salarial

Retoman negociación paritaria

Hoy será el turno de los representantes del gremio de los profesores, entre otros

Lunes, 11 de agosto de 2025 00:00
FOTO DE ARCHIVO | ENCUENTRO PARITARIO ENTRE AUTORIDADES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y GREMIOS.

Las negociaciones paritarias con los gremios docentes se reiniciarán hoy y desde el arco sindical aspiran a que se avance en torno a las mejoras salariales que reclaman.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Las negociaciones paritarias con los gremios docentes se reiniciarán hoy y desde el arco sindical aspiran a que se avance en torno a las mejoras salariales que reclaman.

En el último encuentro los representantes gremiales habían recibido como oferta de parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda un incremento del 3%, además del compromiso de convocar a una mesa técnica. Pero el rechazo al ofrecimiento oficial se tradujo en jornadas de paro y movilizaciones, en el caso de los docentes de enseñanza media y superior.

En aquel momento, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, había anunciado que los encuentros paritarios con los gremios docentes se realizarán hoy y el 13 del corriente.

Fuentes oficiales confirmaron que hoy a las 18 recibirán a dirigentes del gremio que nuclea a docentes del nivel medio y superior Cedems y al resto de los sindicatos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD