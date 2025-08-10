¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
10 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Fiesta Nacional de los Estudiantes
Onda Estudiantil 2025
Senado de la Nación
Monterrico
LIBERTADOR
detenido
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Liga Jujeña
Fiesta Nacional de los Estudiantes
Onda Estudiantil 2025
Senado de la Nación
Monterrico
LIBERTADOR
detenido
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Detenido

Detienen a un hombre que tenía pedido de captura

Era buscado por el robo a una panadería ocurrido días atrás.

Domingo, 10 de agosto de 2025 04:49
SECCIONAL 47º | DONDE QUEDÓ ALOJADO EL PROTAGONISTA.

Un hombre que era intensamente buscado por los efectivos policiales, acusado de protagonizar fue detenido luego de una breve persecución.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre que era intensamente buscado por los efectivos policiales, acusado de protagonizar fue detenido luego de una breve persecución.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer en un sector del barrio San José de la ciudad de Palpalá, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR8, realizaban recorridos preventivos por la zona y observaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta, y ante la presencia policial emprendió la fuga.

Los efectivos policiales iniciaron una breve persecución y lograron interceptarlo a los pocos metros.

Los policías procedieron a identificarlo y cuando cruzaron sus datos con la base de antecedentes, se dieron que el inculpado tenía un pedido de captura por un hecho de robo ocurrido días atrás en una panadería, por requerimiento de los efectivos de la Seccional 47º del barrio Paso de Jama de la ciudad siderúrgica.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control de turno, la inmediata detención del protagonista.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD