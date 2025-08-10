Detienen a un hombre que tenía pedido de captura

Un hombre que era intensamente buscado por los efectivos policiales, acusado de protagonizar fue detenido luego de una breve persecución.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer en un sector del barrio San José de la ciudad de Palpalá, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR8, realizaban recorridos preventivos por la zona y observaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta, y ante la presencia policial emprendió la fuga.

Los efectivos policiales iniciaron una breve persecución y lograron interceptarlo a los pocos metros.

Los policías procedieron a identificarlo y cuando cruzaron sus datos con la base de antecedentes, se dieron que el inculpado tenía un pedido de captura por un hecho de robo ocurrido días atrás en una panadería, por requerimiento de los efectivos de la Seccional 47º del barrio Paso de Jama de la ciudad siderúrgica.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control de turno, la inmediata detención del protagonista.