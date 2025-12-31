Así se recibió al 2026 en Sídney, Australia

Como cada año, Australia recibió el Año Nuevo con un impresionante show de fuegos artificiales en Sídney, donde miles de personas se congregaron para hacer la cuenta regresiva y darle la bienvenida al 2026. También hubo un emotivo momento en el Puente de la Bahía, donde minutos antes de las doce se realizó un homenaje en recuerdo a las víctimas del atentado de Bondi Beach.

El famoso Puente de la Bahía de Sídney se mantuvo iluminado durante toda la previa hasta el conteo de los últimos diez segundos de 2025. A viva voz, miles de personas vitorearon la cuenta regresiva, mientras las luces acompañaban al segundero.

La autoproclamada "capital mundial del Año Nuevo" recibió el 2026 con un espectacular show de fuegos artificiales de varios colores y estruendos de pirotecnia que iluminaron el cielo de Sídney.

Durante doce minutos, todo fue fiesta en la capital de Australia. Se estima que se utilizaron nueve toneladas de fuegos artificiales.

Otros países ubicados en el océano Pacífico, como Kiribati y Samoa, fueron los primeros en brindar por el 2026. Luego fue el turno de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington también iluminó con fuegos artificiales.