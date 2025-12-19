27°
Bolivia

Bolivia declara emergencia económica y ajusta precios de combustibles

El Gobierno anunció un fuerte incremento en naftas y diésel y lanzó un paquete de medidas sociales para contener el impacto de la crisis.

Viernes, 19 de diciembre de 2025 11:13

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció un reajuste integral de los precios de los combustibles y decretó la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, según supo la Agencia Noticias Argentinas, en medio de una coyuntura marcada por escasez de divisas, inflación y problemas de abastecimiento.

El denominado “Decreto por la Patria”, promulgado por Paz junto a su gabinete, habilita al Estado a actuar con mayor rapidez para estabilizar la economía y garantizar el suministro de combustibles.

Entre las medidas sociales anunciadas para amortiguar el ajuste, se destacó:

Incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (20%)

Aumento de la Renta Dignidad

Creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad

Continuidad del Bono Juancito Pinto 2026

Nuevos precios de combustibles

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, detalló los nuevos valores:

Gasolina especial: de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro

Diésel: de 3,72 a 9,80 bolivianos

Gasolina premium: de 7,22 a 11,00 bolivianos

Según el Gobierno, la estabilización permitirá generar recursos fiscales adicionales que se repartirán en partes iguales entre el Ejecutivo central y los gobiernos subnacionales para reforzar la inversión en salud, educación y obras públicas.__IP__

Escenario crítico y reformas

Paz describió un panorama complejo, con reservas internacionales agotadas, falta de dólares y presiones inflacionarias, y anticipó reformas estructurales, entre ellas, incentivos a la inversión privada con seguridad jurídica; implementación del silencio administrativo positivo, y un plan para repatriación de capitales con impuesto cero

Con este paquete, la administración boliviana busca iniciar un proceso de reconstrucción económica y contener el impacto social del ajuste energético.

Temas de la nota

