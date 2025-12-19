Bolivia declara emergencia económica y ajusta precios de combustibles

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció un reajuste integral de los precios de los combustibles y decretó la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, según supo la Agencia Noticias Argentinas, en medio de una coyuntura marcada por escasez de divisas, inflación y problemas de abastecimiento.
El denominado “Decreto por la Patria”, promulgado por Paz junto a su gabinete, habilita al Estado a actuar con mayor rapidez para estabilizar la economía y garantizar el suministro de combustibles.
Entre las medidas sociales anunciadas para amortiguar el ajuste, se destacó:
Incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (20%)
Aumento de la Renta Dignidad
Creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad
Continuidad del Bono Juancito Pinto 2026
Nuevos precios de combustibles
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, detalló los nuevos valores:
Gasolina especial: de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro
Diésel: de 3,72 a 9,80 bolivianos
Gasolina premium: de 7,22 a 11,00 bolivianos
Según el Gobierno, la estabilización permitirá generar recursos fiscales adicionales que se repartirán en partes iguales entre el Ejecutivo central y los gobiernos subnacionales para reforzar la inversión en salud, educación y obras públicas.__IP__
Escenario crítico y reformas
Paz describió un panorama complejo, con reservas internacionales agotadas, falta de dólares y presiones inflacionarias, y anticipó reformas estructurales, entre ellas, incentivos a la inversión privada con seguridad jurídica; implementación del silencio administrativo positivo, y un plan para repatriación de capitales con impuesto cero
Con este paquete, la administración boliviana busca iniciar un proceso de reconstrucción económica y contener el impacto social del ajuste energético.