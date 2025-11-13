La Selección Argentina es furor en España y rompe récords

Este jueves, la Selección argentina lleva a cabo un entrenamiento abierto al público en el estadio del Elche, como antesala del amistoso que disputará ante Angola. Más de 20 mil personas se congregaron en el estadio Manuel Martínez Valero para ver a Lionel Andrés Messi.

El martes, la AFA anunció que el último entrenamiento de la Albiceleste antes del amistoso frente al conjunto africano sería con acceso al público. Para asistir, los hinchas debían acercarse al área de abonados del estadio del Elche, donde se entregaron entradas gratuitas hasta agotar cupos.

La Selección argentina completó su tercer entrenamiento en España bajo las órdenes de Scaloni

El equipo que dirige Lionel Scaloni completó el miércoles su tercera jornada de preparación en tierras españolas. La práctica comenzó en el gimnasio de Fincas Resort, donde los jugadores realizaron ejercicios de fuerza y activación bajo las indicaciones del preparador físico Luis Martín.

Luego, el plantel se trasladó al campo de entrenamiento para continuar con trabajos de elongación y coordinación.

La sesión tuvo un marcado enfoque futbolístico. En la primera parte, Scaloni dispuso movimientos tácticos de 11 durante unos quince minutos, priorizando las salidas desde el fondo y la circulación de la pelota.

Más tarde, el cuerpo técnico organizó un bloque de jugadas con pelota parada, a favor y en contra, y el entrenamiento culminó con un ensayo formal de fútbol entre los distintos grupos.

La agenda de la Selección argentina

Entrenamiento en Elche (abierto al público)

Viaje post almuerzo hacia Luanda, Angola

18.00 (hora de Argentina) - Conferencia de prensa Lionel Scaloni

Viernes 14 de noviembre

13.00 (hora de Argentna) - Angola vs. Argentina en estadio 11 de Noviembre de Luanda.

El posible equipo de Argentina para enfrentar a Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.