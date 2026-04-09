Hipotecados UVA: advierten por ejecuciones en Jujuy

Hoy se tratará en la Legislatura de Jujuy un proyecto del diputado Diego Rotela para suspender la ejecución hipotecaria.

El Colectivo de Hipotecados UVA de Jujuy volvió a manifestar su preocupación ante el agravamiento de la situación que atraviesan cientos de familias en la provincia. Con una unidad que ya supera los $1.800, el avance de ejecuciones hipotecarias y la falta de respuestas a nivel nacional, advierten que el sistema "se volvió inviable" y piden con urgencia una ley de emergencia.

"La UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) hoy está más de $500 por encima del dólar. Eso quiere decir que nuestras casas están más caras que en dólares y que los créditos, aun estando al día, superan el valor mismo de la vivienda", explicó Fernanda Yapur, integrante del colectivo. En esa línea, detalló que, desde su creación, el 31 de marzo de 2016, el índice acumuló una suba del 13.200%, muy por encima de la evolución de los salarios.

Actualmente, estiman que alrededor de 700 familias jujeñas se encuentran afectadas. Si bien en la Legislatura provincial se tratará hoy un proyecto para suspender las ejecuciones hipotecarias, los damnificados advierten que el alcance sería limitado. "La mayoría de los créditos fueron tomados en el Banco Nación, por lo tanto, los procesos deben tramitarse en la Justicia Federal", señalaron.

El escenario ya muestra consecuencias concretas. Advirtieron que en Jujuy ya se tramita una ejecución sobre una vivienda valuada en $150 millones que es reclamada por una deuda de $380 millones más gastos judiciales. "Se va a subastar la casa, pero la familia va a seguir endeudada. Pueden perder el auto, tener embargo de sueldo y no salir nunca más de esta situación", advirtieron.

Los testimonios reflejan con crudeza el impacto del sistema. Maximiliano Gagliesi contó a este matutino que tomó un crédito en 2018 por casi 50.000 dólares para construir su vivienda y que, pese a llevar años pagando e incluso adelantando cuotas, hoy debe 82.000 dólares. "Fui al banco buscando una solución y me dijeron textual: 'el crédito está pensado para que lo pagues toda tu vida'.", relató.

Actualmente, paga cerca de $880.000 mensuales, pero solo una parte corresponde al capital. "Mi cuota pura ronda los $230.000 y más de $600.000 son intereses. Es imposible así. No te explican bien cómo funciona y tampoco podés calcular cuánto necesitás para adelantar cuotas porque el valor cambia todo el tiempo", explicó. Además, aseguró que mes a mes la cuota se incrementa alrededor de un 3,5%.

Por su parte, René Colmenares describió una situación aún más crítica, atravesada además por su reciente jubilación. "Estoy pagando $1.700.000 por mes. Mi casa costó $3 millones y hoy vale $180 millones. Ya la tendría pagada diez veces", sostuvo. Sin embargo, advirtió que el problema no es solo la cuota sino el contexto general. "Hay que comer, pagar servicios, la facultad de mis hijas. Te jubilás y en vez de estar tranquilo, pensás qué vas a hacer o dónde vas a vivir", dijo.

En ese sentido, subrayó uno de los aspectos más angustiantes del sistema, que la deuda no se extingue con la pérdida del inmueble. "Te sacan la casa y seguís debiendo. Es una condena, una cadena perpetua", afirmó.

Desde el colectivo también cuestionaron con dureza la falta de respuestas institucionales. "No tenemos solución a nivel legislativo nacional ni tampoco en la Justicia", sostuvieron, y denunciaron además fallos judiciales que, según indicaron, se basaron en elementos ajenos a las pruebas del expediente. "Nos sentimos desprotegidos y atrapados. No podemos dejar de pagar, pero tampoco podemos salir del crédito", expresaron.

PRONUNCIAMIENTO EN LA LEGISLATURA

En paralelo, manifestaron su malestar por el reciente lanzamiento de nuevas líneas crediticias. "Nos indigna que se sigan otorgando estos créditos, incluso a funcionarios sin estabilidad laboral, cuando nosotros pasamos más de un año reuniendo requisitos para acceder", cuestionaron al tiempo que advierten a la sociedad no tomarlos.

En este contexto, los hipotecados reclaman una ley de emergencia nacional que contemple tres ejes centrales: pasar del índice de inflación al índice del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), la suspensión inmediata de ejecuciones hipotecarias y el cese en el otorgamiento de nuevas líneas bajo este sistema.

"Queremos pagar nuestras casas, no que nos las regalen, pero así es imposible", insistió Gagliesi.

"Este crédito no está hecho para la Argentina. Hoy lo peor que alguien puede hacer es tomar un UVA. Es preferible alquilar y poder soltar cuando uno quiera, antes que quedar endeudado de por vida", concluyó.

Mientras tanto, indicaron que "ya no hay tiempo". "Estamos ahogándonos", resumieron, en medio de una situación que, aseguran, lejos de mejorar, se profundiza mes a mes.

A través del Instagram: hipotecados_uva_jujuy pueden acceder a testimonios e información de interés.