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Legislatura de Jujuy

Constituyen las 15 comisiones

Falta por designar presidentes en Ambiente y Pueblos indígenas.

Martes, 07 de abril de 2026 00:12

Con la constitución formal de prácticamente la totalidad de las comisiones permanentes de la Legislatura de Jujuy, la labor parlamentaria está encaminada y cada una de ellas irá definiendo su agenda para avanzar en el tratamiento de los proyectos de ley u otros que ingresen.

El bloque del Partido Justicialista se quedó con tres comisiones: Transporte y Comunicaciones, Obras y Servicios públicos, y Ambiente, la primera presida por Rubén Rivarola; la segunda por Noemí Isasmendi, y la tercera quedaría en manos de Daniela Vélez.

El Fitu preside la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, con Natalia Morales; Primero Jujuy mantiene la de Economía, con Carlos Haquim; y el bloque de La Libertad Avanza obtuvo dos: Asuntos sociales y Derechos humanos, presididas por María Laura Tome Gamez y Matías Paterno respectivamente.

El Frente Jujuy Crece sostuvo 8 comisiones, Asuntos institucionales, presidida por Gisel Bravo; Legislación general, Adriano Morone; Finanzas, Guido Luna; Salud pública, Omar Gutiérrez; Educación, Mary Ferrin; Cultura y Turismo, Mariela Ortiz; y Trabajo y Seguridad social, Ramón Neyra; seguro presidirá también Pueblos indígenas.

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