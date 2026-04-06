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Perico

Perico marcha en pedido de justicia por Ayumi Ramos

Este lunes, vecinos de Perico marchan por las calles de la ciudad con carteles para exigir justicia por Ayumi Ramos, la menor víctima de un violento hecho de inseguridad ocurrido el pasado martes.

Lunes, 06 de abril de 2026 10:17

La joven fue apuñalada por otras dos menores en el barrio 20 de Junio, quienes además le robaron el celular. Un transeúnte que advirtió la situación asistió rápidamente a la víctima y la trasladó al hospital “Arturo Zabala”, donde se le diagnosticó una herida de arma blanca en el abdomen.
Debido a la gravedad de las lesiones, Ayumi fue derivada de urgencia al hospital Materno Infantil “Héctor Quintana” de la capital jujeña, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada.


En este momento, familiares, amigos y vecinos se movilizan para reclamar justicia, ya que las presuntas agresoras, por ser menores de edad, solo habrían estado demoradas durante algunas horas.

 

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