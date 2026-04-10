Piden inicio de actividades del Programa de Coros y Orquestas

La amplia comunidad educativa del Programa de Coros y Orquestas de Jujuy está muy preocupada porque "a esta altura del año aún no iniciaron las actividades, es decir las clases, ensayos ni conciertos", según exteriorizaron en una campaña que lanzaron a través de las redes sociales.

"Le pedimos a las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia que aceleren el trámite que nos va a permitir poner en marcha los coros y las orquestas: el alta de los cargos de los docentes, afectaciones y acceso a las escuelas", detallaron.

Los damnificados invitaron a hacer un cartel con la consigna "Que vuelvan las clases de los coros y las orquestas de Jujuy", sacar una foto y subirla a las redes sociales para que "las orquestas y los coros de Jujuy vuelvan a sonar".

"Un año más, por cuestiones burocráticas no se termina de dar inicio y continuidad a todo lo que trabajamos y sostenemos estos espacios", precisaron en los mensajes que circulan entre los padres y alumnos.

El Programa Coros y Orquestas acompaña, como ocurrió el año pasado, a más de 400 estudiantes en 10 sedes distribuidas en distintas localidades de la provincia como Tumbaya, Volcán, Purmamarca, El Carmen, Palpalá y San Salvador de Jujuy.

Está concebido como un espacio de formación artística, inclusión social y acceso equitativo a los bienes culturales.

Según lo difundido en su momento el programa forma parte de la política prioritaria del Ministerio de Educación de fortalecimiento y sostenimiento de las trayectorias educativas, a través de propuestas que pongan en valor el protagonismo de las infancias y juventudes, reconociendo que los espacios artísticos y alternativos de aprendizaje complementan la tarea escolar.

Destinado a estudiantes de 6 a 21 años el modelo colectivo de enseñanza musical surge como una herramienta educativa capaz de beneficiar a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, incorporando saberes, capacidades y herramientas que mejoren sus posibilidades de inserción, desenvolvimiento y desarrollo social.