Hasta $50 millones de crédito en el Consejo de la Microempresa

Ante el difícil contexto económico marcado por la caída del consumo y la necesidad de generar ingresos, el Consejo de la Microempresa de Jujuy registra una fuerte demanda de créditos destinados principalmente al autoempleo. Los montos alcanzan hasta 50 millones de pesos y condiciones de acceso flexibles, y la herramienta se consolida como una de las principales alternativas para quienes buscan iniciar o sostener un emprendimiento.

"Estamos en un momento complicado, donde la gente está intentando emprender para poder llegar a fin de mes", explicó el gerente del organismo, Martín Bouhid, al describir el escenario actual en el programa radial de Jujuy FM, Jujuy es Producción. Allí detalló que la mayoría de los financiamientos están orientados a proyectos pequeños, muchas veces familiares, que permiten complementar ingresos o generar una salida laboral.

Los datos reflejan esta tendencia, por lo que aseguró que en los primeros tres meses del año en el Consejo de la Microempresa ya se otorgaron más de 25 créditos, alrededor de 1.000 millones de pesos, mientras que entre 35 y 40 proyectos se encuentran actualmente en evaluación. "La gente se está acercando a preguntar, a consultar. La demanda es muy grande", afirmó Bouhid, quien aseguró que el organismo realiza un esfuerzo por dar respuesta en un contexto complejo.

Sostuvo que las líneas de financiamiento están abiertas a una amplia variedad de rubros, desde pequeños comercios hasta iniciativas productivas o de servicios. Sin embargo, en la actualidad predominan los emprendimientos de baja escala. "Lo que más se está viendo son drugstores, pollerías al paso, kioscos en garajes. Son herramientas de autoempleo", relató.

En cuanto a las condiciones, el esquema contempla montos de hasta 50 millones de pesos, con plazos de devolución de cinco años. Sostuvo que existen distintos tramos, créditos de hasta $20 millones con una tasa del 17%, y montos superiores con una tasa del 28%. Además, se ofrece una línea simplificada para montos menores, que agiliza el acceso.

Uno de los aspectos destacados es la flexibilidad en los requisitos. "No hay categoría mínima ni antigüedad. Puede estar inscripto ayer y nosotros le podemos dar el crédito", explicó Bouhid, destacando que el eje principal está puesto en la viabilidad del proyecto más que en la trayectoria del solicitante.

DEMANDA DE EMPRENDEDORE

De todos modos, el acceso al financiamiento requiere cumplir con ciertas condiciones básicas. Es necesario contar con inscripción impositiva, presentar un proyecto de inversión y superar una evaluación técnica y crediticia. Además, se exigen garantías, que pueden ser diversas, desde recibos de sueldo hasta bienes prendarios o hipotecarios, e incluso avales del Fogajuy, que es como un fondo de garantía recíproca; una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) es una entidad financiera que facilita el acceso al crédito a pymes y emprendedores.

Ratificó que en la página están los requisitos de las garantías, por lo que aclaró -por si alguien ve el formulario- que es una u otra garantía, no es que se pidan las tres, salvo que una no alcance. Por ejemplo, puede pasar que pidan $20 millones y el vehículo que se ofrece como garantía esté valuado en $10 millones. Entonces, aseguró que pueden poner recibo de sueldo en forma combinada, o dos vehículos.

"El principal problema que encuentra la gente es el formulario", reconoció el funcionario. Aunque fue simplificado en los últimos años de 35 a 8 hojas, aún representa una dificultad para muchos emprendedores, especialmente por la necesidad de proyectar costos, ingresos y rentabilidad. "Hay gente que quiere emprender pero no sabe bien qué hacer o no tiene claros los números", explicó.

A partir de mayo cambiarán la modalidad un poco, en la página web pondrán una nota y la idea que se llene, crear un usuario, con mail y una contraseña y allí plasmar el proyecto. Allí deben colocar qué van a querer hacer, cuánto van a pedir, en qué van a invertir y demás, para buscar una preaprobación del directorio, para que no desarrollen todo el proyecto y evitar que junten los papeles sin sentido.

Por ello, el organismo cumple también un rol de acompañamiento técnico. El equipo asesora a los solicitantes en la formulación de sus proyectos y en la comprensión de los aspectos económicos del negocio. "Buscamos que entiendan que no es solo abrir y vender, sino que hay costos, impuestos, mercadería", afirmó Bouhid.

El perfil de los beneficiarios también evidencia los efectos de la situación económica. "Estamos teniendo muchos casos de personas desocupadas que optan por emprender", explicó el gerente, quien destacó que si bien se busca acompañar, también se evalúa la capacidad de repago para evitar un endeudamiento riesgoso.

El nivel de mora es bajo

En cuanto al cumplimiento, Martín Bouhid sostuvo que el nivel de mora se mantiene bajo. “La gente está cumpliendo lo más que puede”, dijo, y atribuyó este comportamiento tanto a las condiciones favorables de los créditos como al interés de mantener un buen historial para futuras solicitudes.

Otro punto clave es el control del destino de los fondos, ya que aclaró que los créditos están orientados exclusivamente a la inversión en el proyecto presentado, por lo que se exige la rendición mediante comprobantes. Además, se analiza que los solicitantes no utilicen el financiamiento para cancelar deudas previas. El financiamiento tiene un origen público y proviene de la recaudación de Ingresos Brutos de la provincia, por lo que buscan fomentar la formalización de la economía. “La idea es no volcarlo en el lugar informal”, afirmó.

Complementan formación

En paralelo, el Consejo de la Microempresa trabaja en la articulación con otras áreas del Estado, como el Ministerio de Trabajo, para vincular capacitaciones en oficios con financiamiento. El objetivo es completar el circuito de formación, herramientas y puesta en marcha del emprendimiento.

“Entonces nuestra idea era participar ahí, como la última pata, la financiera, que es donde la gente se capacita para un oficio, pero no tiene las herramientas o el dinero para llevarlo a cabo”, explicó el gerente Martín Bouhid. Para obtener los créditos se orienta cada vez más hacia la digitalización. A través de la web oficial, los interesados pueden iniciar el trámite, presentar una propuesta inicial y avanzar en una preaprobación antes de reunir toda la documentación. “Queremos que la comunicación sea fluida y evitar traslados innecesarios”, concluyó Bouhid.