El Gobierno adelantará el pago del bono a estatales

El Gobierno provincial dispuso adelantar para mediados de este mes el pago del bono extraordinario destinado a los agentes de la administración pública provincial, en reconocimiento al Día del Trabajador. El monto será de 100 mil pesos, duplicando el valor del beneficio otorgado el año pasado, según se informó oficialmente.

La medida se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de acompañar la realidad económica actual y responde a las necesidades y requerimientos realizados por los representantes de los trabajadores estatales. En este sentido, se resolvió anticipar la acreditación del monto adicional, prevista originalmente para fines de abril.

Finalmente, se indicó que de esta manera, el Gobierno de Jujuy continúa adoptando medidas concretas para acompañar a los trabajadores estatales y sostener su capacidad de ingreso frente a las condiciones económicas actuales.

Retiro de chocolatada

Tras una denuncia realizada a través del sitio oficial de Defensa del Consumidor por una vecina de Perico el 5 del corriente, a través de la Resolución 63 ese organismo ordenó el retiro preventivo y obligatorio del mercado del producto Leche chocolatada Ilolay Kids, correspondiente al lote W027 S5P02. La denunciante aseguró haber hallado restos de un roedor en el interior de un envase de ese producto.