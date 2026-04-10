Convenio con el Colegio de Arquitectura y Urbanismo

En el marco del desarrollo de acciones para beneficiar a diferentes instituciones y organismos públicos y privados, la Universidad Blas Pascal, a través de la gestión de las autoridades del Centro de Educación a Distancia (ubicado en calle Ascasubi 217 de Bajo La Viña), firmó un Convenio de Afinidad con el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy.

La finalidad de este convenio es brindar oportunidades de actualización, capacitación y formación continua, como así también estudiar carreras de grado, posgrado, diplomaturas y cursos, para sus graduados y familiares, facilitando el acceso a una educación de calidad, flexible y adaptada a las necesidades actuales de la arquitectura.

También se destacó el compromiso del citado colegio con sus miembros, para que se sigan actualizando en estos tiempos tan dinámicos.

Cabe señalar que la actual comisión directiva del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy está integrada por Carlos Cicero (presidente), Cecilia Kruzynski (vicepresidente), Graciela Bazán (secretaria), Sebastián Granda (prosecretario), Verónica Navarro (tesorera), Horacio Alcaraz (protesorero), vocales titulares Leonardo Guerrero, Hugo Yebara y suplentes José Palomares, Ezequiel Valverde y Carla Zarzoso.