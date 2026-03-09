La igualdad como Política de Estado

A través del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, con jerarquía constitucional, el Gobierno provincial destacó que sostiene y reafirma las políticas públicas para el abordaje de las desigualdades de género, con énfasis en la prevención, erradicación y sanción de las violencias basadas que se ejercen contra mujeres y personas de la diversidad sexual.

Agregó que a través de cuatro ejes estratégicos (prevención, atención, autonomía y fortalecimiento institucional) Jujuy consolida políticas públicas que dan cumplimiento a un amplio marco normativo internacional, nacional y provincial, y en la provincia, específicamente a través de la Ley "Iara" de Emergencia en Materia Pública de Violencia de Género.

Por la conmemoración recordó la existencia de los 19 Centros de Atención Integral garantizados en las cuatro regiones de la provincia, que brindan acompañamiento a través de equipos interdisciplinarios compuestos por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social.

En el caso de la región Valles, están los centros San Salvador de Jujuy 1 (Belgrano 1182, barrio Centro); San Salvador de Jujuy 2 (avenida La Intermedia esquina La Almona, Alto Comedero); Perico (Mariano Moreno esquina Lavalle); Palpalá (avenida Río de la Plata 383); Monterrico (9 de Julio 581); San Antonio (Prolongación Belgrano esquina Sargento Cabral); El Carmen (Dr René Favoloro esquina Dr Dante Cardozo) y en Puesto Viejo (exBachillerato 14 "Juan Minetti").

Así también, ponderó la importancia de la línea provincial gratuita, 0800 888 4363 "Podemos hablar. Jujuy te escucha", que funciona las 24 horas, los 365 días del año, brindando una atención local inmediata ante casos de violencias basadas en género.

Finalmente, remarcó que estos servicios dispuestos para la atención y el acompañamiento se complementan con programas de prevención, autonomía y fortalecimiento institucional que se sostienen durante todo el año en articulación con diferentes actores de la sociedad y que involucra a organismos de los tres poderes del Estado provincial, los municipios y comisiones municipales, las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, el sector académico, el Ministerio Público de la Acusación y organismos internacionales, reafirmando que en Jujuy la igualdad es Política de Estado.

Movilización a partir de las 17

Como cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de argentinas saldrán a las calles para defender las conquistas logradas y continuar la lucha por la igualdad de género, además de reclamar medidas frente a la violencia, la desigualdad laboral y la precarización que afecta a miles de mujeres.

La decisión se tomó en la última asamblea transfeminista, de la que participaron feministas, organismos sociales, gremialistas y dirigentes de distintos espacios políticos, donde también se resolvió impulsar un cese de actividades en rechazo a las políticas del actual gobierno nacional.

En Jujuy, la movilización está confirmada para hoy a las 17 en la Plaza Belgrano. Bajo el lema “Contra la reforma laboral y la violencia de Milei. ¡En defensa de nuestros derechos y proyectos de vida!”, las organizaciones convocantes invitaron a las asistentes a llevar su pañuelo y sumarse a la jornada de lucha en defensa de sus derechos. La convocatoria en la provincia se enmarca en las mismas consignas nacionales de rechazo a las políticas del Gobierno libertario y en defensa de las conquistas históricas del movimiento de mujeres y diversidades.

“Warmi Day”

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el municipio capitalino invitó a participar del “8M Warmi Day - Kermés por el Día de la Mujer Trabajadora”. Se realizará hoy de 8.30 a 12.30, en la Delegación Municipal de Reyes (avenida Jorge Cafrune 1562), y contará con diversas propuestas pensadas para promover la participación, el intercambio y la reflexión en torno al rol de las mujeres en la comunidad.

Durante la jornada habrá sorteos, espacios de trueque, música en vivo, arte, propuestas de salud y una grati-feria, promoviendo el intercambio solidario entre vecinos y vecinas. Además, se instalarán stands informativos y de emprendedoras, con radio abierta durante toda la jornada, generando un espacio de expresión y visibilización de las voces de las mujeres.