Tras la designación de veedores, el Gobierno le baja el precio a la pelea contra la AFA

El mismo día en el que se conoció que Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, designó veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Gobierno se apuró en señalar que “no hay animosidad” contra la entidad que rige los destinos del fútbol argentino.

Se trata de una decisión dedicada a la auditoría de los números de la organización de Claudio “Chiqui” Tapia relacionada con el expediente que la Inspección General de Justicia abrió.

En la Casa Rosada, a lo largo de la semana, se dispararon dardos constantes contra la asociación. ¿El motivo? Su “diplomacia paralela” para gestionar el traslado de Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela por 448 días, el último lunes.

Un hecho que cayó mal y generó múltiples amenazas por parte del entorno de Javier Milei y de distintos referentes de la gestión, con Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza, en primer plano.

Aparecieron, incluso, intenciones de parte del oficialismo de judicializar la acción de la entidad que comanda Tapia. Algo que todavía no se materializó y que por el momento no tiene hoja de ruta, como reconoció un integrante del gabinete y contó Agencia Noticias Argentinas.

Hoy, solo está en pie la acusación del Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), contra la AFA y a Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7.500 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de este contexto marcado por la tensión entre las partes, en Balcarce 50 se encargaron de aclarar que no hay un encono particular contra la organización. Solo un interés en visualizar qué pasa con la salud financiera de la AFA.

Es más: fuentes libertarias reconocieron que está en carpeta la idea de impulsar una ley que revise las normativas que rigen a los gremios, a las organizaciones no gubernamentales o a las sociedades de fomento.

“Hay que modernizar las leyes para todos”, señalaron hace unos días sobre qué pasa con las leyes vigentes. De todos modos, al igual que la denuncia por la diplomacia paralela de la entidad madre del fútbol nacional, solo está la idea porque todavía el oficialismo no diagramó un proyecto específico para desregular a esta clase de asociaciones.

Por lo pronto, Mahiques ya plantó bandera contra el principal postulado de la entidad que nuclea a las instituciones deportivas: los clubes deberían tener la opción de ser entidades privadas, expresó el funcionario.

“Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”, lanzó en una entrevista. Y señaló: “Me parece mal que la AFA les quite esa posibilidad”, señaló, al remarcar que cada institución debería tener la opción de decidir su forma de organización.

Actualmente existe además una causa judicial vinculada a la implementación del modelo que es elogiado por el Gobierno y a la cautelar que frenó su avance.

Un tema que la gestión Milei va a seguir de cerca en plena época del Mundial y con Claudio Tapia ganando lugar en la agenda pública gracias a la Selección argentina.