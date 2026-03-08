16°
8 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Siniestro Vial
Turismo
seccional 48º
megacausa
Legislatura
fútbol internacional
Hojas de coca
IUPS
acompañamiento
Adiunju
Siniestro Vial
Turismo
seccional 48º
megacausa
Legislatura
fútbol internacional
Hojas de coca
IUPS
acompañamiento
Adiunju

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

"Ser mujer implica asumir distintos roles al mismo tiempo"

Expresó Jacqueline Méndez Mealla, administradora de El Tribuno de Jujuy, en el Día Internacional de la Mujer.

Domingo, 08 de marzo de 2026 00:00
JACQUELINE MÉNDEZ MEALLA | ADMINISTRADORA DE EL TRIBUNO DE JUJUY.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Jacqueline Méndez Mealla, administradora de El Tribuno de Jujuy, compartió una reflexión sobre el rol fundamental de las mujeres en la sociedad, el trabajo y en la vida familiar.

"Ser mujer implica asumir distintos roles. Somos madres, hijas, trabajadoras, compañeras y sostén de nuestras familias".

"Ser mujer implica muchas veces asumir distintos roles al mismo tiempo. Somos madres, hijas, trabajadoras, compañeras y sostén de nuestras familias. En ese camino aprendemos a enfrentar desafíos, superar obstáculos y seguir adelante con fortaleza", expresó.

Méndez Mealla destacó que uno de los pilares más importantes en la vida de muchas mujeres es la familia. "La familia y los hijos son un motor permanente. Son quienes nos impulsan a esforzarnos cada día, a buscar siempre un futuro mejor y a no bajar los brazos ante las dificultades", manifestó la administradora de nuestro medio.

Asimismo, señaló que el camino personal y profesional está lleno de aprendizajes. "En la vida todos atravesamos momentos difíciles y cometemos errores, pero también es ahí donde aprendemos, crecemos y nos fortalecemos. Cada experiencia nos enseña algo y nos permite seguir avanzando con más sabiduría".

En ese sentido, valoró también el compromiso y la dedicación de las mujeres en los espacios laborales. "Hoy vemos mujeres que trabajan, se capacitan, emprenden y lideran proyectos, demostrando que con esfuerzo, responsabilidad y convicción es posible alcanzar metas importantes".

Finalmente, dejó un mensaje especial para las mujeres jujeñas: "En este día quiero saludar a todas las mujeres, especialmente a aquellas que día a día luchan por sus sueños, cuidan de sus familias y enfrentan la vida con valentía. Sigamos adelante, aprendiendo de cada experiencia y construyendo un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestra sociedad".

PERIODISTAS | MARÍA EUGENIA MONTERO, GABRIELA Y LILIANA ALFARO.

CARLA ALFONSO, PERIODISTA/LOCUTORA

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD