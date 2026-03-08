Formaron personal para campaña citrícola

Fue para fortalecer los controles y asegurar que los cítricos cumplan con estándares internacionales de calidad y sanidad.

Dentro de las actividades previas a la próxima campaña citrícola destinada a la exportación, finalizó el Curso de Inspectores de Empaque para la campaña 2025-2026 de Jujuy y Salta, una formación clave para garantizar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por la Unión Europea y otros mercados internacionales con normativas similares.

La capacitación fue organizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (Afinoa), y estuvo a cargo de técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Yuto. Se llevó a cabo en el Centro de Visitantes del Ingenio Ledesma y reunió a profesionales que se desempeñarán en el control sanitario de los empaques destinados a la exportación.

El curso estuvo dirigido a ingenieros agrónomos y técnicos agropecuarios que tendrán la responsabilidad de supervisar los empaques citrícolas durante la campaña exportadora, cumpliendo un rol fundamental en el control de enfermedades y plagas, así como en la verificación del cumplimiento de los protocolos exigidos por los mercados internacionales.

Durante las jornadas se abordaron contenidos vinculados a la sanidad vegetal, con especial énfasis en la identificación de plagas y enfermedades cuarentenarias que pueden afectar la exportación. También se trabajó en el reconocimiento de la mosca de los frutos y otras problemáticas sanitarias relevantes para la producción citrícola.

El investigador y referente del área de Fitopatología del Inta Yuto, Ceferino Flores, explicó que estas capacitaciones forman parte de las exigencias que deben cumplirse para acceder a determinados mercados. "En el mercado de exportación de frutas hay destinos que son restrictivos para algunas enfermedades, sobre todo la Comunidad Económica Europea. Entonces, para que nosotros podamos exportar cítrico a la Comunidad Económica Europea tenemos que realizar todo un manejo sanitario en las fincas", dijo.

En ese sentido, detalló que el proceso implica controles y aplicaciones específicas, además de la intervención de profesionales que supervisan tanto las fincas registradas para exportación como los empaques donde se acondiciona la fruta. "En este caso, que va a comenzar la cosecha de los cítricos, también se capacita a ingenieros agrónomos para que supervisen los empaques", afirmó.

El curso buscaba no solo capacitar, sino también evaluar a los participantes para seleccionar a quienes integrarán el cuerpo de inspectores durante la campaña. "Los profesionales realizan una evaluación y, a partir de ese resultado, se selecciona a quienes obtienen mayor puntaje. Ellos son los que se incorporan a la campaña como inspectores", precisó.

En total participaron 54 profesionales en esta edición del curso, que forma parte de un sistema de capacitación que se implementa en todas las regiones productoras de fruta destinada a la exportación en el país. En el caso de Jujuy y Salta, el dictado está a cargo de técnicos del Inta Yuto, particularmente del grupo de Fitopatología encabezado por Flores y del equipo de Zoología Agrícola dirigido por Silvia Tapia.

Destacó que se trata de un trabajo conjunto entre organismos sanitarios, instituciones técnicas y el sector productivo busca fortalecer los controles y asegurar que la fruta cumpla con los estándares internacionales de calidad y sanidad.