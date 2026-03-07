Preocupación en la Puna por ataques de perros a llamas

Productores de la Puna jujeña, están en alerta tras sufrir dos ataques de un perro a su ganado en la finca "Loma Pelada". La familia Mendoza hizo la denuncia públicamente a través de Facebook para visibilizar lo que está pasando y pedir ayuda.

"Queremos denunciar públicamente lo que está sucediendo en mi finca Loma Pelada con mi hacienda", expresaron los Mendoza en su publicación. Según relataron, el primer hecho ocurrió en enero, cuando "durante la madrugada el perro mató una llamita pequeña". El último ataque fue en las últimas horas y dejó a tres crías muy heridas, además de la madre de una de ellas.

La familia explicó que esta vez pudieron ver al animal mientras escapaba. "Hoy pudimos ver al animal escapando en dirección al cerro del Huancar, es un perro grande color amarillo, pelo corto", describieron. Sobre el estado de su ganado, agregaron: "Dejó muy heridos a tres llamitos pequeños y a la madre de uno de ellos, pero los que resultaron muy heridos fueron los llamitos pequeños".

Al consultar con vecinos de la zona, la familia señaló que "refieren que su hacienda también fue afectada a causa de perros que las atacó". Por eso, hicieron un llamado público "para que el dueño del perro o personal municipal puedan tomar cartas en el asunto" antes de que los ataques sigan ocurriendo.